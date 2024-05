Thüringen wählt • Heute sind alle Thüringer ab 16 Jahren zur Kommunalwahl aufgerufen. Rund 1,7 Millionen Menschen können über Landräte, Bürgermeister und Mitglieder in den Kommunalparlamenten abstimmen. Der Ausgang der Kommunalwahl ist auch bundespolitisch von Interesse. Im Fokus steht vor allem die Frage, wie stark die AfD abschneidet - der Verfassungsschutz stuft den thüringischen Landesverband von Björn Höcke als gesichert rechtsextremistisch ein.

Es ist kompliziert: Macron und Scholz

Macron auf Staatsbesuch in Deutschland • Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron kommt heute zu einen dreitägigen Staatsbesuch nach Deutschland. Es ist der erste Besuch dieser Art eines französischen Präsidenten seit 24 Jahren. Auf Regierungsebene gelten die Beziehungen zwischen Berlin und Paris gerade als schwierig. Meinungsverschiedenheiten gibt es hinsichtlich der Ukraine- und der Wirtschaftspolitik. Am Dienstag wird Macron in Münster der Internationale Preis des Westfälischen Friedens verliehen.

Proteste auf Mallorca • Auf der spanischen Insel Mallorca haben am Abend tausende Menschen gegen Massentourismus protestiert. In der Inselhauptstadt Palma forderten die Demonstrierenden weniger Ferienunterkünfte, mehr Wohnungen für Einheimische und mehr Naturschutz. Bürgerinitiativen, Gewerkschaften und Umweltschutzgruppen hatten zu der Demo aufgerufen. Ähnliche Proteste gab es auch schon auf den Kanaren.

Radrennen "Rund um Köln" • Heute ist Köln fest in der Hand des Radsports. Bei der 106. Ausgabe des Radklassikers "Rund um Köln" gehen Profis und Amateure an den Start. Im Elite-Rennen wird es in jedem Fall zu einem emotionalen Abschied kommen, ganz gleich, wie Rick Zabel sportlich abschneiden wird. Denn der 30-jährige Kölner Radprofi, Sohn des ehemaligen Radprofis Erik Zabel, fährt heute sein letztes Rennen. Die Sportschau überträgt das Event im Livestream.

Goldene Palme goes to ... • Bei den Filmfestspielen in Cannes ist US-Regisseur Sean Baker für seinen Film "Anora" mit der Goldenen Palme ausgezeichnet worden. Der Streifen setzte sich gegen 21 weitere Filme im Wettbewerb durch. Der Film erzählt die Geschichte einer Prostituierten, die sich mit einem russischen Oligarchensohn einlässt. US-Regisseur und "Star Wars"-Erfinder George Lucas hat die Ehrenpalme für sein Lebenswerk bekommen.

DAS WETTER IN NRW

Erst oft freundlich, dann manchmal nass • Der Sonntag startet nach Auflösung einzelner Nebelfelder vielerorts freundlich mit Sonnenschein und wenigen lockeren Wolken. Etwa ab dem Mittag zieht es sich zu. Dann kann es vereinzelt Schauer geben, möglicherweise auch lokal kurze Gewitter. Dennoch überwiegt das freundliche Wetter mit Sonnenschein, bei Höchstwerten von 21 bis 25, ab 500 Meter Höhe 17 bis 20 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig.