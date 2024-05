"Rund um Köln": Alle Infos zum Radklassiker am Sonntag

Der Sohn des ehemaligen Radprofis Erik Zabel sagte zuletzt im "Tourfunk"-Podcast der Sportschau, er habe das Gefühl, "sportlich das Ende der Fahnenstange" erreicht zu haben. "Ich bin glücklich mit der Entscheidung und freue mich auf all die neuen Abenteuer und Herausforderungen, die noch kommen werden" , erklärte der Kölner zu seinem Karriereende. Rick Zabel hofft, der "Radsportfamilie in anderen Positionen und Funktionen" erhalten zu bleiben.

Zu den Favoriten zählen derweil andere Top-Fahrer von Spitzenteams. Sieben namhafte World-Tour-Teams schicken ihre Radprofis nach Köln, etwa Bora-hansgrohe und Visma Lease a Bike. Letztes Jahr gewann Danny van Poppel (Bora-hansgrohe) das Rennen, das zur UCI Europe Tour zählt - der zweithöchsten Kategorie im Radsport. Davor triumphierte der Kölner Nils Politt ebenfalls für Bora-hansgrohe, seit Anfang des Jahres tritt er für UAE Team Emirates in die Pedale.

Der Blick fällt auch auf Tim Torn Teutenberg, der Mitte April Paris-Roubaix-U23-Sieger wurde. Er geht als Teil eines deutschen Nationalteams, zu dem auch Zabel gehört, an den Start.

Wie laufen die Jedermann-Rennen ab?

Es gibt drei verschiedene Jedermann-Rennen, für die der Startschuss nicht direkt in Köln fällt. Hobbyfahrerinnen und -fahrer können sich zwischen verschiedenen Streckenlängen entscheiden.

Das Rennen "Velodom 30" (25,9 km) wird um 12.30 Uhr in Bergisch Gladbach gestartet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von "Velodom 70" (69,4 km, Start ab 11 Uhr) und "Velodom 130" (129,1 km, Start ab 9.30 Uhr) starten wie die Profis im Rheinauhafen und vereinigen sich im Ort Spitze in der Gemeinde Kürten - ab dann sind sie zusammen in Richtung Ziel unterwegs. Zielankunft der Hobby-Fahrerinnen und -Fahrer ist voraussichtlich ab 12.30 Uhr.

Bereits am Samstag finden gegen Mittag Jugendrennen der Klassen U11, U13, U15 und U17 statt. Später am Nachmittag radeln in weiteren kleineren Amateur- und Elite-Rennen Frauen und Männer um die Wette.

An welchen Orten lohnt sich das Zuschauen?

Besonders die drei herausfordernden Bergwertungen sind für Zuschauerinnen und Zuschauer an der Strecke interessant. Den 200 Meter langen Kopfsteinpflaster-Anstieg zum Schloss Bensberg absolvieren die Profis als auch die Hobbyradlerinnen und -radler jeweils zweimal. Dasselbe gilt für einen steilen Anstieg über die Dombach-Sander-Straße (Bergisch Gladbach). Außerdem lockt natürlich der spektakuläre Anstieg mit 27 Prozent Steigung am Agathaberg in Wipperfürth.

Wo und wie kann ich "Rund um Köln" live verfolgen?

Der gesamte Radklassiker wird bei sportschau.de im Livestream übertragen. Florian Kurz und Marcel Wüst sind die Kommentatoren.

Quelle: jti