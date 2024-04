Kanarische Inseln: Bewohner protestieren gegen Massentourismus

In Barcelona sieht man Schilder, die " Tourist Go Home " fordern, und auch hier haben Anwohner Urlauber in die Irre geführt, indem Hinweisschilder zu Hotspots einfach umgedreht wurden. Der ewige Trubel und die hohen Preise bringen viele Anwohner aber auch dazu, ihre Heimat für immer zu verlassen.

Venedig: Kurzurlauber sollen zahlen

Nur für ein Selfie nach Venedig? In einer Testphase müssen Kurzbesucher nun eine Gebühr zahlen.

In Venedig lässt sich das schon längere Zeit beobachten: In der Altstadt leben heute keine 50.000 festen Einwohner mehr. Vor ein paar Jahrzehnten waren es noch 175.000. Dafür gibt es mehr als 50.000 Gästebetten. Als erste Stadt der Welt will die Lagunenstadt ab Donnerstag eine Gebühr in Höhe von fünf Euro von Touristen erheben, die nur für wenige Stunden bleiben. Insgesamt soll bis zum Sommer in einer Testphase an 29 Terminen gezahlt werden müssen.