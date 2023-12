Zusammengestellt von Christian Zelle und Sabine Schmitt aus dem WDR Newsroom.

Thema des Tages

Bahnverkehr läuft wieder an • Nach dem Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL will die Bahn heute zum normalen Fahrplan zurückkehren. Ein Bahnsprecher sagte aber, dass es vor allem am Vormittag noch einzelne Ausfälle geben kann. Bahnreisende sollten sich außerdem auf volle Züge einstellen. Deshalb sollte laut DB jeder, der kann, die Reise besser verschieben. Tickets für Verbindungen während des Warnstreiks bleiben auch in den nächsten Tagen gültig. Wer aber heute fahren muss, dem empfiehlt die Bahn, zumindest einen Sitzplatz zu reservieren.