Bahnstreik von Donnerstagabend bis Freitagabend

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer ( GdL ) hat ihre Mitglieder erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Von Donnerstagabend, 22 Uhr, bis Freitagabend, 22 Uhr, müssen sich Fahrgäste auf Zugausfälle in ganz Deutschland einstellen.

Reduzierung der Arbeitszeiten: GDL ruft zu Warnstreik auf

Zum Streik aufgerufen sind sämtliche Mitarbeiter unter anderem in den Bereichen Fernverkehr und Regionalverkehr, ebenso die Mitarbeiter der S-Bahnen in Berlin und Hamburg, wie die GdL am Mittwochabend mitteilte. Im Güterverkehr soll der Streik bereits um 18 Uhr am Donnerstagabend beginnen.

Die Gewerkschaft will so unter anderem der Forderung nach einer Arbeitszeitsenkung für Schichtarbeiter Nachdruck verleihen. GdL -Chef Claus Weselsky hatte die Tarifverhandlungen am 24. November für gescheitert erklärt, weil die Bahn unter anderem bei diesem Punkt bislang keinen Verhandlungsspielraum signalisiere.

Lokführerastreik ab Donnerstagabend: Bahn mit scharfer Kritik

Die Deutsche Bahn reagierte mit scharfer Kritik. " Die Lokführergewerkschaft vermiest Millionen unbeteiligten Menschen das zweite Adventswochenende. Ein Streik so kurz nach dem Wintereinbruch und so kurz vor dem Fahrplanwechsel ist verantwortungslos und egoistisch ", sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler am Abend. " Anstatt zu verhandeln und sich der Wirklichkeit zu stellen, streikt die Lokführergewerkschaft für unerfüllbare Forderungen. Das ist absolut unnötig ."

Zuletzt streikte die GDL bei der Bahn am 15. und 16. November. Bei dieser 20-stündigen Arbeitsniederlegung fielen gut 80 Prozent der eigentlich vorgesehenen Fernverkehrsfahrten aus. Im Regionalverkehr waren die Auswirkungen in manchen Bundesländern noch deutlicher, in einigen Regionen fuhr zeitweise quasi kein Zug und kaum eine S-Bahn.