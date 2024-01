Nachrichten aus NRW

Zigtausende bei Demos gegen rechts in NRW • In ganz Deutschland sind am Wochenende mehr als eine halbe Millionen Menschen gegen Rechtsextremismus und die AfD auf die Straße gegangen, sehr viele davon in NRW. Nachdem hier am Samstag schon mehr als 60.000 Menschen demonstriert hatten, kamen gestern noch einmal mehr als 100.000 hinzu. Allein bei einer Großdemo in Köln gingen rund 70.000 Menschen auf die Straße, um ein Zeichen zu setzen. Der Protest zog sich quer durch NRW : 5.000 Menschen in Kleve, 2.000 in Euskirchen, 2.200 in Detmold, 7.000 in Mülheim an der Ruhr und 25.000 in Bonn.