Zusammengestellt von Dominik Reinle und Philipp Brandstädter aus dem WDR Newsroom.

Thema des Tages

Hochwasser und marode Deiche in NRW • Aktuell warnen die Behörden in Lippstadt und Lippetal im Kreis Soest vor Überflutungen. Das Hochwasser der Lippe lässt zudem das Grundwasser in Lippstadt steigen. Dadurch kann es von unten in Gebäude eindringen, Strom und Heizung sollten in diesem Fall ausgeschaltet werden.

Seit dem Abend ist die Feuerwehr mit 200 Einsatzkräften an einem Deich in Hamm im Einsatz, weil dort zwei Löcher geschlossen werden mussten. Der Deich an der Ahse wird auch jetzt noch weiter gesichert, die Feuerwehr rechnet aber nicht damit, dass er bricht.