Guten Morgen, NRW!

WEITERE NACHRICHTEN

Erstes Taylor Swift-Konzert nach Absagen in Wien • Es war ihr erster Auftritt seit der Absage der Konzerte in Wien wegen Terrorgefahr: Taylor Swift ist am Abend im Wembley-Stadion in London aufgetreten - vor 90.000 Fans und unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Anders als in Gelsenkirchen vor einigen Wochen durften Fans ohne Ticket sich zum Beispiel nicht vorm Stadion aufhalten. Zur Terrorwarnung in Österreich, wo drei ihrer Konzerte abgesagt werden mussten, äußerte sich Swift weiterhin nicht. Sie trug lediglich für einen Song ein T-Shirt mit der Aufschrift „a lot going on at the moment“ („viel los im Moment“).

Schweden meldet ersten Mpox-Fall neuer Variante außerhalb von Afrika • Der erste Mpox-Fall der neuen Variante ist in Europa bestätigt worden: Nach Angaben der schwedischen Regierung war der Infizierte zuvor in Afrika. Die Weltgesundheitsorganisation hatte dort wegen der Viruserkrankung die höchste Alarmstufe ausgerufen. Für Europa wird die Gefahr als gering eingeschätzt, zumal es hier genug wirksame Impfstoffe gebe. China verschärft wegen der internationalen Warnung vor dem Mpox-Virus die Einreisebestimmungen. Der Zoll kontrolliert Einreisende ab sofort stichprobenartig auf Symptome.

Entwurf für Bundeshaushalt 2025 soll heute an den Bundestag gehen • Um das Zahlenwerk ringt und streitet die Ampelregierung schon den ganzen Sommer. Zuletzt Anfang des Monats, als Finanzminister Lindner unabgestimmt einen Prüfbericht zum Haushalt vorlegte. Nicht wenige hatten wegen des Gerangels um den Haushalt das Ende der Koalition prophezeit.

Wer zahlt wo in NRW wieviel für Müllentsorgung und Abwasser? • Diese Frage beantwortet heute der Bund der Steuerzahler. So viel vorab: Die Gebühren können teils extrem unterschiedlich sein: So zahlten im vergangenen Jahr beispielsweise die Einwohner des Eifelstädtchens Monschau 6,21 Euro pro Kubikmeter Abwasser, während dieselbe Menge im münsterländischen Reken nur 1,26 Euro kostete.

Verhandlungen über Waffenruhe im Gazastreifen gehen heute weiter • Es mehren sich die Zeichen, dass die Verhandlungen in Doha über eine Waffenruhe im Gazastreifen und den Austausch von Hamas-Geiseln und Kriegsgefangenen heute fortgesetzt werden. Von Seiten der USA hieß es in der Nacht, man habe einen konstruktiven Tag der Beratungen abgeschlossen. Die Verhandlungen in Katar sind entscheidend für die globale Stabilität. Vertreter Israels sprechen seit Donnerstag Nachmittag mit Vermittlern aus den USA, Ägypten und Katar. Die Hamas nimmt nicht an den Gesprächen teil; eine Delegation hält sich aber in Doha auf - für mögliche indirekte Verhandlungen. In Tel Aviv gingen am Abend erneut tausende Menschen auf die Straße, um für die Freilassung der Hamas-Geiseln zu demonstrieren.

"Friends"-Star Matthew Perry

Fünf Anklagen nach Drogentod von "Friends"-Star Matthew Perry • Im Zusammenhang mit dem Tod des US-Schauspielers Matthew Perry hat die Staatsanwaltschaft von Los Angeles Anklage gegen fünf Personen erhoben - darunter auch gegen einen seiner Ärzte. Sie werden beschuldigt, Perry mit großen Mengen des Betäubungsmittels Ketamin versorgt zu haben - obwohl sie von seinen Suchtproblemen wussten. Perry war als Chandler in der Kult-Serie "Friends" bekannt geworden, konnte aber nie an diesen Erfolg anknüpfen.

Ruhrtriennale-Festival startet • Vier Wochen lang präsentiert die Ruhrtriennale ein Programm aus Oper, Schauspiel, Musik und Tanz. Los geht es heute Abend in Bochum - mit dem Stück "I Want Absolute Beauty" - mit der oscarnominierten Sandra Hüller in der Hauptrolle und Musik der Songwriterin PJ Harvey. Auf dem Programm der Ruhrtriennale stehen 32 Produktionen und insgesamt etwa 140 Veranstaltungen in Bochum, Duisburg und Essen.

Sprengung von AKW-Kühltürmen geplant • Das Kernkraftwerk im bayrischen Grafenrheinfeld war von 1982 bis 2015 in Betrieb. Die Anlage durfte nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima im Jahr 2011 zwar wieder hochfahren, im Juni 2015 war dann aber endgültig Schluss. Wenn das Wetter mitspielt, sollen die beiden Kühltürme heute um 18.30 Uhr gesprengt werden. 34.000 Tonnen Stahlbeton sollen dann binnen Sekunden in sich zusammenfallen.

DAS WETTER IN NRW

Sonne in Sicht - aber nicht nur • Von der Kölner Bucht bis nach Südwestfalen gibt es viel Sonnenschein. Von Norden her verdichten sich die Wolken und vom Münsterland breitet sich zeitweilig leichter Regen aus, der am Nachmittag teilweise das Ruhrgebiet und OWL erreicht. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 Grad am Niederrhein und 28 Grad in der Kölner Bucht, im Bergland gibt es 21 bis 23 Grad.