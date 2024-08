Warum kommt jetzt die Warnung der WHO?

Die Sorge der WHO bezieht sich auf eine neue Virus-Variante, die Ende 2023 im Osten der Demokratischen Republik Kongo entdeckt worden ist. Es sei nicht das Virus, das 2022 in Deutschland kursierte und in sehr geringen Fallzahlen noch im Umlauf ist, sagt Sartori: " Aber die beiden Mpox-Viren sind eng miteinander verwandt. Wissenschaftler sagen, dass es sich um zwei verschiedene 'Claden' handelt. " Die jetzt im Kongo und benachbarten Ländern auftretenden Infektionen gingen vor allem auf die Mpox-Clade I zurück, die als gefährlicher gelte als Clade II .

Diese Entscheidung soll vor allem deutlich machen: Dieser Ausbruch ist ernst und könnte auch andere Länder und Kontinente gefährden. WDR-Wissenschaftsexpertin Christina Sartori zur WHO-Warnung

Christina Sartori

In diesem Jahr seien schon mehr als 14.000 mögliche Infektionen gemeldet worden und mehr als 500 Menschen seien an Mpox gestorben, darunter viele Kinder. " Doch die Zahlen sind sehr unzuverlässig, weil kaum oder nur selten getestet wird und nicht jeder, der krank ist, zum Arzt geht. Außerdem muss bedacht werden, dass die Kindersterblichkeit in der Demokratischen Republik Kongo leider generell deutlich höher ist, als in europäischen Ländern ", sagt Sartori.