Taylor Swift in London: Warten auf ein Lebenszeichen

Zehntausende Fans sind zum Wembley-Stadion in London geströmt. Sie warten auf Taylor Swift. Am Abend soll der US-Superstar vor 90.000 Fans das erste von insgesamt fünf ausverkauften Konzerten geben, mit denen Swift den europäischen Teil ihrer "Eras"-Welttournee beendet.

Die Sicherheitsvorkehrungen sind extrem hoch - nachdem vorige Woche mehrere Konzerte der Sängerin in Wien wegen Terrorgefahr abgesagt worden waren. Große Taschen, Wasserflaschen - alles verboten.

Ohne Ticket zum Stadion? In London verboten

Anders als bei vorherigen Taylor-Swift-Konzerten wie in Deutschland soll es außerdem in London auch verboten sein, ohne Eintrittskarten zum Wembley-Stadion zu kommen und dort das Konzert zu verfolgen. Fans ohne Ticket würden weggeschickt.

Swifties auf der Wiese vor der Arena in Gelsenkirchen

In Gelsenkirchen hatten viele Fans vorm Stadion gefeiert und eine gute Zeit gehabt. Tausende Swifties waren ohne Tickets angereist, um das Konzert von der Wiese vor der Arena aus zu erleben.

"See you in Vienna" - daraus wurde nichts

Das Konzert in London ist auch so etwas wie das erste Lebenszeichen der Sängerin nach den abgesagten Konzerten in Wien. Der letzte Instagram-Post von Taylor Swift zeigt die Sängerin beim Konzert in Warschau, Polen. Er endet mit den Worten. "See you in Vienna".

Warum war Taylor Swift abgetaucht?

Doch zum Treffen in Wien kam es nie. Für mehr als 200.000 Taylor-Swift-Fans war die Absage der Konzerte eine herbe Enttäuschung. Zudem war die Sängerin abgetaucht. Es gab keine Erklärung, keine Entschuldigung, keine tröstenden Worte.

Eine britische Boulevard-Zeitung mutmaßt, das habe einen Grund: strenge Sicherheitsmaßnahmen. Die Sängerin sei in einem security "lockdown".

Und wie ist die aktuelle Lage in London? Die Londoner Polizei sagt, nichts deute darauf hin, " dass die Angelegenheiten, zu denen die österreichischen Behörden ermitteln, einen Einfluss auf die bevorstehenden Ereignisse hier in London haben werden ". Man arbeite eng mit den Sicherheitsteams am Veranstaltungsort und anderen Partnern zusammen, um angemessene Sicherheitsvorkehrungen und Kontrollen sicherzustellen.

15.08.2024