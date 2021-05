NRW-Landesregierung öffnet Impftermine für Prio 3

Es kommt neuer Schwung in die Impf-Angebote: Ab Donnerstag können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Lebensmitteleinzelhandel, in der Justiz und Lehrende an weiterführenden Schulen Impftermine buchen. Um 8 Uhr werden die Portale der Kassenärztlichen Vereinigung dafür freigeschaltet, erklärte Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf. Auch Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen und Schwangeren sowie Eltern schwer chronisch kranker Minderjähriger, die selbst nicht geimpft werden können, dürfen sich melden.

Ab der zweiten Hälfte des Monats können dann auch Polizei, Freiwillige Feuerwehr und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Katastrophenschutz über das Buchungssystem der Kassenärztlichen Vereinigung einen Impf-Termin buchen.

Appell an ältere Menschen

Menschen, die über 60 Jahre alt sind, sollen sich hingegen für einen Impftermin bei ihren Hausärzten melden. Der Bund stelle den Praxen in Kürze sehr viele Dosen Astra Zeneca zur Verfügung. Gesundheitsminister Laumann appellierte eindringlich an diese Gruppe, andere Impfstoffe, wie Biontech, aus Solidarität den Jüngeren zu überlassen. Auch er selbst wolle sich in den nächsten Tagen beim Hausarzt mit dem Astra-Zeneca-Vakzin impfen lassen, erklärte der 63-jährige Laumann.

Mehr Impfdosen für sozial schwache Stadtteile

Das Land stellt für benachteiligte Stadtteile mit hohen Infektionsraten 100.000 Impfdosen zusätzlich zur Verfügung. Allerdings muss für die Verteilung unter den Kommunen noch eine Regelung gefunden werden.