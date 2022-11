NRW hält an Corona-Isolationspflicht fest

Der Sprecher des nordrhein-westfälischen Ministeriums erklärte: " Wir beobachten den Verlauf des Infektionsgeschehens nach wie vor genau und sind im ständigen Austausch mit Experten, ob und wann Regelungen angepasst werden müssen. " Während der gesamten Pandemie seien die auf einer wissenschaftlichen Expertise basierenden Empfehlungen des RKI für die Landesregierung " handlungsleitend " gewesen.

Kritik an Lockerung der Isolationspflicht

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisierte unterdessen ein Ende der Isolationspflicht. Diese verhindere die ungehinderte Ausbreitung des Virus, betonte Vorstand Eugen Brysch am Freitag in Dortmund. Wenn jetzt in jedem Bundesland unterschiedliche Regelungen gelten sollen, ist das aus Bryschs Sicht chaotisch: "Schließlich überqueren allein Millionen Pendler täglich Ländergrenzen. Nicht selten sind das nur wenige Schritte."

Lauterbach: "Kommt zur Unzeit"

Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD ) kritisierte den so entstehenden Flickenteppich an Regelungen. Die Pläne zum Ende der Isolationspflicht bezeichnete er als Fehler. "Das kommt jetzt zur Unzeit und findet nicht die Billigung der Bundesregierung" , so Lauterbach. Auch Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens ( SPD ) erklärte: "Ich halte es epidemiologisch für grundfalsch, mitten im dritten Pandemieherbst auf die Isolationspflicht für Corona-Infizierte zu verzichten."