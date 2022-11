Kommentar: Weg mit der Corona-Isolationspflicht!

Die Isolationspflicht ist informell eh schon aufgehoben, also wird umgangen. Wer per Selbsttest positiv ist und milde bis keine Symptome hat, vermeidet doch oft den offiziellen Test. Für die, die es so machen, ist Corona dann ein Infekt unter dem Sammelbegriff “Erkältung”. Das steht dann übrigens auch oft auf den Krankschreibungen. Und sowieso: Die Gesundheitsämter haben doch längst aufgehört, die Isolation zu kontrollieren.

Auch die Maskenpflicht muss weg

Und an all dem ist - angesichts der entspannten Corona-Lage in den Kliniken - auch nichts verwerflich. Die Gesellschaft ist weiter als die Politik. Und auch das Argument, dass Arbeitgeber ohne Isolationspflicht ihre Angestellten krank zur Arbeit verpflichten könnten, ist schlicht falsch. Auch ohne Isolationspflicht gilt: Wer krank ist, soll sich auskurieren. Das gilt bei Corona wie bei der Grippe oder dem leichten Schnupfen.