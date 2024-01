Rettungsdienst-Studie: Das sind die Herausforderungen in der Notfallversorgung

Und das sieht die NRW-Politik vor:

Aufhänger der Studie ist die Novellierung des Rettungsgesetzes NRW . Ein Gesetzentwurf ist für dieses Jahr geplant. Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) hatte im vergangenen Sommer in einer Sitzung des Gesundheitsausschusses ein paar Kernpunkte umrissen, unter anderem:

Sektorenübergreifend soll die Zusammenarbeit der Leitstellen des Rettungsdienstes (112) mit dem kassenärztlichen Bereitschaftsdienst (116 117) gestärkt und die Überleitung von Patientinnen und Patienten vereinfacht werden.

Eine bessere Vernetzung durch Digitalisierung wird geprüft.

Die konkrete Ausgestaltung für die NRW-Reform, hängt von den Reformen im Bund ab.

Denn: Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die Notfallversorgung reformieren. Hierfür hatte er Anfang Januar Eckpunkte vorgelegt. Das Gesetz soll im Januar 2025 in Kraft treten. Eine Reform des Rettungsdienstes ist ebenfalls geplant.

Unterschiedliche Befugnisse der Leitstellen vereinheitlichen

" Fest steht, der Rettungsdienst in NRW muss dringend und umfassend reformiert werden ", sagte Tobias Eilers, Pressesprecher der Johanniter in NRW , dem WDR . Es gebe innerhalb des Landes viele Leitstellen, bei denen Rettungsdienst-Regularien und Einsatzbefugnisse unterschiedlich geregelt seien. Das führe im Alltag immer wieder zu Problemen.

Eilers nannte ein Beispiel: In einer Wache, etwa in einer großen Stadt in NRW , können ein paar Frauen und Männer grippebedingt nicht zum Dienst kommen. Von einer benachbarten Wache, die in einer anderen Kommune oder in einem anderen Kreis liegt, könne man sich keine personelle Unterstützung holen, da dort womöglich andere Vorschriften herrschten. Die Befugnisse von Rettungsdiensten müssten dringend landesweit vereinheitlicht werden, damit auch künftig Menschen in Not überall in NRW geholfen werden könne.

