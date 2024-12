Die Liedbachtalbrücke liegt unmittelbar am Autobahnkreuz Dortmund/Unna. Die alte Autobahnbrücke besteht aus vier Teilen und wurde vor 60 Jahren gebaut. Dem gestiegenen Verkehrsaufkommen von heute ist das Bauwerk nicht mehr gewachsen.

Ursprünglicher Sprengtermin musste verschoben werden

Seit 2021 baut die Autobahn GmbH bei laufendem Verkehr deshalb an dem Neubau der Liedbachtalbrücke. Seit Herbst diesen Jahres fließt der Verkehr bereits über ein neues Teilbauwerk. Ursprünglich sollten zwei der vier Teilbauwerke der alten Liedbachtalbrücke bereits am 17. November gesprengt werden. Aufgrund von technischen Problemen musste die Sprengung aber verschoben werden, so die Autobahn Westfalen.

Deshalb gibt es nun einen zweiten Anlauf gegen 13 Uhr. Der dritte Teil soll Anfang des kommenden Jahres gesprengt werden.

Verkehr wird über A2 und A45 umgeleitet

Durch die Sprengung wird der betroffene Autobahnabschnitt auf der A1 zwischen den Autobahnkreuzen Dortmund/Unna und Westhofen von 8 bis 22 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird über die A45 und die A2 in beide Richtungen umgeleitet.

Auch für die Ausfahrt Schwerte wurde eine Umleitung eingerichtet. Richtung Norden wird empfohlen, über die Bedarfsumleitung U71 ab der A45 Anschlussstelle Schwerte-Ergste zu fahren. Für Verkehrsteilnehmer Richtung Süden gibt es eine Umleitung über das Autobahnkreuz Dortmund/Unna über die B1 und die B236 .

Unsere Quelle:



Autobahn GmbH

Über dieses Thema berichten wir im WDR am 15.12. auch im WDR Fernsehen in WDR aktuell um 16 Uhr und in den Hörfunknachrichten.