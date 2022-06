Geplant sei demnach ein vergünstigtes Klimaticket als einheitliche Länder-Nahverkehrs-Monats- bzw. Jahresfahrkarte für den Schienenpersonenregionalverkehr, heißt es weiter. Auch weitere Verkehrsmittel im Nahverkehr könnten durch das Klimaticket abgedeckt sein. Wie viel so ein Klimaticket kosten könnte, darauf gebe es im Papier noch keine Hinweise.

Der öffentliche Nahverkehr ist eigentlich Ländersache, der Bund sei jedoch bereit, ein Klimaticket "finanziell zu unterstützen". Das Bundesumweltministerium wollte sich auf Anfrage zu dem Bericht nicht äußern.

Lindner dämpft Erwartungen

Finanzminister Christian Lindner hatte am Montag die Erwartungen für einen Nachfolger des Neun-Euro-Tickets gedämpft. Mit dem 9-Euro-Ticket sei auch die wichtige Wirkung des Preissignals aufgehoben worden. " Schritte in Richtung des kostenfreien ÖPNV sind kritisch, weil Knappheiten dann nicht über den Preis gesteuert werden können ", meinte Lindner. Es bestünde die Gefahr, dass ohne Preise die Kapazitäten unnötig und übermäßig genutzt würden.

Dass das Neun-Euro-Ticket nicht auf Dauer bleiben könne, sei klar, sagt auch Dorothee Martin, verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Bundestag, der dpa. Klar sei aber auch: "Um den ÖPNV attraktiver zu machen, brauchen wir auch ein besseres Angebot und eine einfache, kostengünstige Nutzbarkeit."

"Keine Rücklagen, um so etwas aus eigener Kraft zu stemmen"

Die Verkehrsbranche hingegen weist auf die aus ihrer Perspektive schwierige Gesamtsituation hin. Die Bundesregierung komme " aktuell schon ihren finanziellen Zusagen aus dem Koalitionsvertrag nicht nach ", so Ingo Wortmann, Präsident des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen. Ein weiteres Problem seien die hohen Kraftstoff- und Energiekosten. " Wenn diese Themen nicht schnellstens gelöst werden, dann diskutieren wir nicht über die Fortsetzung eines 9-Euro-Tickets, sondern über Angebotseinschränkungen im ÖPNV ab Herbst ".