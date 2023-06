57 Prozent aller neuen Wohngebäude haben eine Wärmepumpe

Im vergangenen Jahr wurde die Wärmepumpe bereits in 57 Prozent der fertiggestellten Wohngebäude in Deutschland als primäre Heizenergiequelle verwendet. Das hat das Statistische Bundesamt am Montag mitgeteilt. 2021 hatte der Anteil noch bei 50,6 Prozent gelegen, 2015 bei knapp einem Drittel (31,4 Prozent). Wärmepumpen kommen demnach vor allem in Ein- und Zweifamilienhäusern zum Einsatz.

Erneuerbare Energien liegen beim Heizen vorne

Allgemein sind erneuerbare Energien beim Heizen auf dem Vormarsch. Als primäre, also überwiegend für das Heizen eingesetzte Quelle, werden sie laut Statistik in mehr als der Hälfte (61,4 Prozent) der fertiggestellten Wohngebäude eingesetzt. 2015 hatte der Anteil bei 38 Prozent gelegen.

Zu den erneuerbaren Energien zählten neben Erd- oder Luftwärmepumpen auch Solarthermie, Holz (etwa Kaminöfen und Pelletheizungen), Biogas/Biomethan sowie sonstige Biomasse.