So will Netflix künftig das Teilen von Konten verhindern

Welche Geräte zum Hauptstandort gehören (Fernseher, PCs, Notebooks, Tablets, Smartphones, Apple-TVs...), will das Unternehmen aus einer Melange von IP -Adresse, WLAN-Daten, Geräte- ID s und Kontoaktivitäten ermitteln.

Reaktivierung per E-Mail und Link

Wer sich schon längere Zeit nicht mehr am Hauptstandort eingewählt hat und unterwegs Netflix nutzen möchte, dem wird laut Anbieter "möglicherweise" der Zugang verwehrt. In diesem Fall könnten Nutzer ihr Gerät dann aber über einen an die E-Mail-Adresse des Hauptinhabers verschickten Link innerhalb von 15 Minuten freischalten lassen. Eine Art Reaktivierung über Bande.

All das zeigt: Es wird umständlicher, Netflix außerhalb der eigenen vier Wände zu nutzen.

Anzeige bei Netflix "Alle Geräte - Ein Preis"

Kein Wunder, denn in Zeiten deutlich gebremsten Wachstums - andere Streamingdienste wie Disney+ ziehen nicht nur attraktive Inhalte ab, sondern auch Kunden - will der erfolgsverwöhnte Streamer offenkundig alle Möglichkeiten ausloten, die Kundenzahl zu erhöhen.

Laut Netflix 100 Millionen "Schwarzseher"

Laut Netflix schauen weltweit rund 100 Millionen Menschen Netflix, ohne dafür zu bezahlen - über geteilte Konten. Eine Zahl, die sich nicht überprüfen lässt. Aber wenn sie stimmt, ist es ein großes Umsatzpotenzial. Für alle, die wenig bezahlen können oder wollen will Netflix attraktive Angebote machen, etwa werbefinanzierte Streaming-Tarife.