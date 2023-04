Türkei-Wahl: Wie Erdoğan in Deutschland um Stimmen kämpft

Knapp 500.000 Menschen mit türkischem Pass leben in NRW - sie alle dürfen am 14. Mai bei der türkischen Präsidentschafts- und Parlamentswahl abstimmen. " Es ist eine Jahrhundertwahl ", sagt der freie Journalist und Autor Eren Güvercin, denn: Lange war es nicht mehr so knapp.

Kopf-an-Kopf-Rennen

In Umfragen liegen Erdoğans Bündnis und ein Zusammenschluss von Oppositionsparteien fast gleichauf. Erdoğan kämpft also um seine Macht und versucht deswegen auch, die deutsch-türkischen Wählerinnen und Wähler für sich zu gewinnen. Und es scheint, als wäre er damit erfolgreich.

In der aktuellen Podcast-Folge von "nah dran" spricht Eren Güvercin darüber, wie Erdoğan auch bei uns in NRW Wahlkampf macht und welche gesellschaftlichen und politischen Probleme er in diesem Kontext hier in Deutschland sieht.