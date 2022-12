Wie gefährlich sind die Reichsbürger?

"Anlass zur Sorge und Wachsamkeit" sah NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) bei der Sitzung des NRW-Innenausschusses in Düsseldorf am Freitag (16.12.2022). Der AfD-Abgeordnete Markus Wagner entgegnete darauf: "Es ist nicht strafbar, einen an der Waffel zu haben" . Zwei ganz unterschiedliche Bewertungen einer Szene, der in Nordrhein-Westfalen rund 3.400 Menschen zugerechnet werden. Wie ernst muss man die Reichsbürger nehmen und welche Gefahr für die Demokratie geht von ihnen aus?