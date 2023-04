Trump - Präsident trotz Prozess?

"Nicht schuldig!" - Darauf plädierte Ex-US-Präsident Donald Trump nach der Anklageverlesung am Mittwoch in New York City. Vorgeworfen werden dem ehemaligen Staatsoberhaupt, er habe in 34 Fällen Geschäftsunterlagen gefälscht. Damit habe er schädliche Informationen und rechtswidrige Aktivitäten vor und nach der Präsidentschaftswahl 2016 verbergen wollen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

ARD -Korrespondentin Katrin Brand berichtet seit 2022 aus Washington und erlebt jeden Tag, wie einflussreich Ex-Präsident Donald Trump bis heute ist. Trump habe die Schwelle des Sagbaren stark verschoben. Viele Menschen seien davon überzeugt, dass der Prozess eine Hexenjagd sei.

"Was wir erlebt haben in den vergangenen Jahren ist, dass Donald Trump die Grenzen des Vorstellbaren Stück für Stück verschoben hat." Katrin Brand, ARD-Hörfunkstudio Washington

In unserem Podcast "nah dran" fragen wir: Was macht diese Anklage mit einem bereits so gespaltenen Land? Wie spürbar sind die Differenzen der politischen Lager auch im Alltag?