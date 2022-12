Führen die Proteste in China zu mehr Freiheit?

Peking-Korrespondent Benjamin Eyssel

ARD-Korrespondent Benjamin Eyssel berichtet seit 2020 aus Peking. Und er sagt: die Proteste in China haben ihn überrascht – weil so etwas in China einfach nicht vorgesehen ist. Was ihn nicht überrascht hat: dass die Menschen wütend und verzweifelt sind.

Die strenge Null-Covid-Politik in China habe zu unzähligen tragischen Schicksalen geführt. Menschen seien gestorben, weil sie keinen Zugang zu Krankenhäusern gehabt hätten. Die Corona-Apps schränkten das Alltagsleben enorm ein. Wenn etwa in einem Shopping-Center jemand positiv getestet würde, dann würden alle anderen, die gleichzeitig dort waren, zuhause eingesperrt.

Diese Kontrolle, zusätzlich zu der Überwachung, die es ohnehin gab, ist durch die Tracking-Apps viel, viel krasser geworden. Benjamin Eyssel, ARD-Korrespondent in Peking

Doch wohin führen die Proteste? Die chinesischen Behörden haben nach kurzer Zeit hart durchgegriffen und weitere Demonstrationen unterbunden. Bleiben die Proteste damit ohne Wirkung – oder gibt es Aussicht auf Veränderungen?

