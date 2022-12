"Letzte Generation" - mehr Aufmerksamkeit für den Klimaschutz?

WDR-Reporterin Samira El Hattab vom Instagram-Kanal "klima.neutral" hat einen Protest begleitet. Sie ist überrascht von der Zusammensetzung der Gruppe, räumt mit Missverständnissen auf und ordnet für uns ein: Was will die "Letzte Generation" eigentlich? Wie weit geht der Protest und was bewirkt er bei den Menschen und der Politik?

"Die 'Letzte Generation' wird oft missverstanden, auch von der Politik. Sie sagen: Wir sind die letzte Generation, die noch handeln kann und nicht generell die letzte Generation." Samira El Hattab, WDR-Reporterin

Im Podcast "nah dran - die Geschichte hinter der Nachricht" erzählen unsere Reporterinnen und Reporter, was sie bei ihren Recherchen erlebt haben. Sie werfen einen Blick hinter die Nachrichten, hören Betroffenen zu und erleben selbst mit, wovon die meisten nur kurz in den wöchentlichen Schlagzeilen lesen. Näher ran als sie kommt keiner - egal ob im Ausland, in der Hauptstadt oder direkt vor unserer Tür in der Region.