Aufstände in Frankreich - Eine Jugend ohne Hoffnung?  

In Frankreich klingen die teils gewalttätigen Aufstände langsam ab, die durch den Tod des 17-jährigen Nahel Merzouk ausgelöst wurden. Er wurde bei einer Verkehrskontrolle in Nanterre, einem Vorort von Paris, von einem Polizisten erschossen. Anfangs behauptete die französische Polizei, dass der Polizist aus Notwehr gehandelt habe.

Polizist in Untersuchungshaft

Jedoch tauchte ein Video in den sozialen Medien auf, das diese Version widerlegte. Daraufhin brachen landesweite Proteste gegen Polizeigewalt aus, die zu Ausschreitungen, Plünderungen und Brandstiftungen führten. Der Polizist, der auf Nahel Merzouk geschossen hatte, befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Über 1.300 Festnahmen

Laut Angaben des französischen Innenministeriums wurden etwa 5.000 Autos in Brand gesetzt, über 1.000 Gebäude beschädigt, mehr als 1.300 Menschen festgenommen und 700 Polizisten verletzt.

Angriff auf Bürgermeister und seine Familie

Einen Höhepunkt der Gewalt erlebte Frankreich als Randalierer das Haus des Bürgermeisters Vincent Jeanbrun in einem Pariser Vorort mit einem Fahrzeug rammten und anschließend in Brand setzten. Seine Frau und Kinder entkamen nur knapp dem Feuer und verletzen sich bei der Flucht schwer.

Viel Unzufriedenheit unter Jugendlichen in Vorstädten

Nahel Merzouks Tod war der letzte Tropfen auf den heißen Stein; denn seit Jahren brodelt es in den französischen Vorstädten. Über fünf Millionen Menschen leben in benachteiligten Vierteln, was fast acht Prozent der Bevölkerung entspricht. In diesen Gebieten ist die Arbeitslosigkeit mehr als doppelt so hoch wie im Durchschnitt.

Jugend ohne Hoffnung

Trotz erheblicher Investitionen in die Erneuerung der Viertel klagen die Einwohner über die hohe Arbeitslosigkeit, Kriminalität, Jugendgewalt und Drogenhandel. Präsident Emmanuel Macron sagte dazu: " Wir sehen es deutlich: Es gibt Gebiete in unserer Republik, wo sich auf eine gewisse Weise alle Schwierigkeiten vereinen ."

Eine Jugend, die keine Hoffnung für ihre Zukunft hat, darum geht es in der aktuellen Folge von "nah dran". Paris-Korrespondentin Julia Borutta berichtet von ihren Eindrücken der vergangenen Tage.

Sie hat erlebt, dass Jugendliche aus den Vorstädten sich nicht zugehörig fühlen - trotz französischem Pass. Sie seien enttäuscht über fehlende Wertschätzung.