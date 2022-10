Nach der Bahn-Sabotage ermittelt jetzt die Bundesanwaltschaft

Nach der folgenschweren Bahn-Sabotage am Wochenende hat die Bundesanwaltschaft das Ermittlungsverfahren übernommen. Mit den polizeilichen Ermittlungen ist das Bundeskriminalamt beauftragt.

Hintergründe zu den Ermittlungen nannte der Sprecher der Bundesanwaltschaft zunächst nicht. Deutschlands oberste Anklagebehörde kann bei Taten von übergeordneter Bedeutung die Zuständigkeit an sich ziehen.

Schienenverkehr stand in weiten Teilen am Wochenende still

Am Samstagmorgen waren in Berlin und Nordrhein-Westfalen unverzichtbare Kabel für den Zugfunk der Bahn beschädigt worden. Über Stunden stand daraufhin der Schienenverkehr in weiten Teilen Norddeutschlands still. Viele Reisende waren an Bahnhöfen gestrandet. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und die Bahn selbst sprachen in der Folge von Sabotage.