Auch NRW betroffen: Störung sorgt für Bahn-Einschränkungen

In Bielefeld etwa waren fast alle Züge wegen der Störungen in Norddeutschland ausgefallen. Auch in Bielefeld und Osnabrück ist die Funkstörung mittlerweile aber wohl wieder behoben, der Verkehr rollt allmählich wieder an.

Keine IC-Züge zwischen Berlin und Amsterdam

Im internationalen Zugverkehr gab es folgende Einschränkungen: IC -Züge von und nach Berlin Richtung Amsterdam sind komplett ausgefallen. IC-Züge von und nach Kopenhagen beziehungsweise Aarhus enden beziehungsweise beginnen zeitweise in Padborg.

Über dieses Thema berichten wir am 8.10.2022 auch in den WDR Hörfunk-Nachrichten und im WDR-Fernsehen.