Jetzt doch: Elon Musk will Twitter kaufen

Stand: 05.10.2022, 09:01 Uhr

Elon Musk will Twitter nun doch kaufen. Der Milliardär hatte im Frühjahr schon mal ein Kaufangebot gemacht, das dann aber im Sommer zurückgezogen. Nun also wieder eine Kehrtwende. Was steckt hinter dem Hin und Her?