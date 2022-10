Streit um Elon Musks Friedensplan für die Ukraine: Darum geht's

Provokante Äußerungen liebt er, damit sorgt Tesla-Chef Elon Musk immer wieder für Wirbel. So auch jetzt. Via Twitter verkündete der US -Amerikaner, der als reichster Mann der Welt gilt, seine Vorstellungen von einem Ende des Ukraine-Kriegs und einer Abstimmung darüber.

Musk machte sich in einem Tweet dafür stark, dass in der Ukraine die " Wahlen in den annektierten Regionen unter UN -Aufsicht " wiederholt werden. Zudem ziehe sich Russland aus der Ukraine zurück, " wenn dies der Wille des Volkes " ist.