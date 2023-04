Musical "Bodyguard" abgebrochen – Zuschauerin sang in schiefen Tönen mit

Die Vorstellung des Musicals "Bodyguard" in Manchester näherte sich ihrem Ende, die Sängerin Melody Thornton in der Hauptrolle setzte gerade an zur Passage "And I will always love you". Da passierte das: Eine Frau im Publikum schmetterte den gefühlvollen Liedtext lauthals mit – allerdings in den schiefsten Tönen.

Nach Angaben der britischen Zeitung "Guardian“ wurde daraufhin die Aufführung zehn Minuten vor Ende abgebrochen. Danach soll sich die herbeigerufene Polizei der Laiensängerin im Publikum und ihrer Begleitung angenommen haben.