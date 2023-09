Studie: Rechtsextreme Einstellungen nehmen deutlich zu

In der deutschen Bevölkerung steigt die Zahl jener, die rechtsextreme Einstellungen befürworten. Zu diesem Ergebnis kommt die so genannte Mitte-Studie, die heute veröffentlicht wurde. Darin werden alle zwei Jahre im Auftrag der SPD -nahen Friedrich-Ebert-Stiftung die Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft abgefragt.

Zu welchen Ergebnissen kommt die Studie?

Die mehr als 400 Seiten starke Untersuchung, die von Forscherinnen und Forschern der Universität Bielefeld koordiniert wird, enthält viele verschiedene Ergebnissen. Hier die wichtigsten im Überblick:

Aktuell hat demnach jeder zwölfte Erwachsene ein rechtsextremes Weltbild. Das sind 8 Prozent der Befragten, und damit ist dieser Wert im Vergleich zu den Vorjahren - 2 bis 3 Prozent - erheblich angestiegen.

Mittlerweile befürworten mehr als 6 Prozent eine Diktatur mit einer einzigen starken Partei und einem Führer für Deutschland (2014-2021: 2 bis 4 Prozent).

Während sich aktuell 15,5 Prozent der Bevölkerung selbst rechts der Mitte sehen, waren es zuvor zurückliegenden Befragung lediglich knapp 10 Prozent.

Mehr als verdoppelt hat sich der Anteil derjenigen, die politische Gewalt billigen. Laut Studie liegt er aktuell bei 13,2 Prozent. Vor zwei Jahren vertraten 5,3 Prozent der Befragten diese Auffassung.

In der Studie heißt es zusammenfassend: Rechtsextreme Einstellungen seien stark angestiegen und weiter in die Mitte der Gesellschaft gerückt.

"Ein Teil der Mitte distanziert sich von der Demokratie, ein Teil radikalisiert sich." Mitte-Studie 2022/23

Gibt es gesonderte Zahlen für NRW?

Nein, nach Bundesländern wurde bei der Studie nicht unterschieden. Sie basiert auf einer repräsentativen Telefonumfrage mit 2.027 Menschen im Zeitraum vom 2. Januar bis 28. Februar dieses Jahres.

Was gilt als rechtsextremes Weltbild?

Es gibt unterschiedliche Definitionen von Rechtsextremismus - in der Wissenschaft, in der Umgangssprache und beim Verfassungsschutz. Die Autorinnen und Autoren der Mitte-Studie definieren als zentrales Merkmal des Rechtsextremismus "eine Ideologie der Ungleichwertigkeit und Gewalt beziehungsweise die Billigung von Gewalt zur Durchsetzung der Ideologie" .

Allerdings ist man nach Angaben der Autoren nicht automatisch "rechts", wenn man einzelnen Aussagen während der Befragung zustimmt. Maßgeblich seien die Zusammenhänge "und einem daraus resultierenden Muster der Antworten" .

Welche Fragen wurden gestellt?

Bei der Telefonumfrage wurde den Befragten verschiedene Aussagen zur Beurteilung vorgelegt. Um die Einstellung zum Antisemitismus zu erfahren, wurde zum Beispiel gefragt: "Auch heute noch ist der Einfluss der Juden zu groß." Oder zur Fremdenfeindlichkeit: "Die Ausländer kommen nur hierher, um unseren Sozialstaat auszunutzen."

Die Befragten hatten fünf Möglichkeiten, solche Aussagen zu kommentieren. Die Skala reichte dabei von "... lehne völlig ab" über "teils/teils" bis zu "... stimme voll und ganz zu".

Wie kommen rechtsextreme Einstellungen zustande?

"Menschen, die solche Tendenzen haben, entscheiden nicht nach abstrakten Kategorien: 'Ich will rechts sein'" , sagte Philosophie-Professor Martin Booms von der Alanus-Hochschule in Alfter bei Bonn am Donnerstag im WDR.

Menschen entscheiden sich nach seiner Einschätzung vielmehr nach ihren konkreten Wahrnehmungen: "Was sie fühlen, in welchem Zustand sich die Gesellschaft befindet, nach ihren Bedürfnissen, auch nach ihren konkreten Ängsten. Selbst wenn das nur gefühlte Ängste sind."

Moralische Appelle helfen deshalb aus Booms' Sicht nicht. "Ich muss mir anschauen, was treibt denn Leute in so eine Richtung: 'Das alte Gesellschaftsmodell funktioniert nicht mehr, dann machen wir es eben mit einem neuen, einem totalitären."