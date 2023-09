Vier Objekte in NRW durchsucht

Ziel der Razzia waren nach Informationen des BMI die Wohnungen von 28 Vereinsmitgliedern in zehn Bundesländern. Unter anderem durchsuchten Einsatzkräfte eine " private Wohnung " in Goch, wie die Polizei im Kreis Kleve gegenüber dem WDR bestätigte. NRW-Innenminister Herbert Reul ( CDU ) sagte am Mittag, in NRW seien vier Objekte durchsucht worden: in Düsseldorf, Bochum und Wetter an der Ruhr. Dort habe man drei Vereinsmitglieder persönlich angetroffen.

Reul spricht von "Verfassungsfeinden"

Reul erklärte, es seien viele Beweismittel sichergestellt worden, darunter Schlagringe, IT -Datenträger und rund 1.000 Musikdatenträger. "Offensichtlich war es Zeit, aufzuräumen" , so das Fazit des Landes-Innenministers. Die nun verbotene Gruppe charakterisierte Reul als " Verfassungsfeinde ", ihr " Lebenselixier " sei eine rechtsextreme Weltanschauung.