Martin Schmitz fordert Aufklärung

Martin Schmitz wirkt überraschend gefasst, dafür dass er an einem Ort steht, an dem ihm großes Leid zugefügt wurde. Er steht vor einer Kirche in Rhede, im westlichen Münsterland. Jahrelang hat Schmitz einen großen Bogen um diesen Ort gemacht. Doch mittlerweile, nach vielen Jahren Therapie, sagt er, kann er hier stehen und über das reden, was ein Priester ihm Anfang der 70 er Jahre angetan hat.

Ich war gerne Messdiener

" Also ich bin zehn Jahre alt gewesen, als der Missbrauch begann ", sagt Martin Schmitz mit fester Stimme. " Ich war gerne Messdiener. " Der Priester sei beliebt gewesen, ein Kumpeltyp. Aber dann habe er ihn umarmt, seine Hand in die Hose des Jungen gesteckt. " Ich wusste damit nicht umzugehen. Aber zuhause hätte ich da nichts von erzählen können. Da hätte es bestenfalls geheißen, so was macht ein Priester nicht und es hätte was in den Nacken gegeben. "

Der Priester überredete die Eltern des kleinen Martin, ihn mit auf Ferienfreizeit zu schicken. Die Taten nahmen zu und wurden massiver: " Ich musste ihn befriedigen, ich musste mich vor ihm ausziehen. Es geht hin bis zu Vergewaltigung, also alles, was man sich, sich vorstellen kann, ist auch eben geschehen. "

Der Täter ist ein Intensivtäter

Historiker und Studienleiter Thomas Großbölting

Der Täter, Heinz Pottbäcker, wird in der Münsteraner Missbrauchsstudie eine Hauptrolle spielen. Das erklärt der Leiter der Studie, der Geschichts-Professor Thomas Großbölting. Pottbäcker sei ein Intensivtäter, der immer wieder von Seiten der Bistumsleitung versetzt wurde: " Und dem es auf diese Art und Weise immer wieder ermöglicht wird, Zugriff auf Kinder zu haben, um diese auch zu missbrauchen. "

Täter wurde vorher gerichtlich verurteilt

Versetzung, obwohl der Täter schon Jahre vorher wegen Missbrauch verurteilt worden war: Solche Entscheidungen fielen in der Personalkonferenz des Bistums und auch die untersuchte Thomas Großbölting mit seinem Team. In seinem Hamburger Institut für Zeitgeschichte erzählt er, dass diese Männer ja alle hochgebildet seien, meist moraltheologisch vorgebildet.