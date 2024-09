Erst hatte er lange gezögert, ob CDU/CSU am Migrationsgipfel bei Bundesinnenministerin Nancy Faeser ( SPD ) am Dienstagnachmittag teilnehmen sollte, dann gab er grünes Licht - und nun das: Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat die Gespräche mit der Ampel-Regierung über eine Verschärfung der Migrationspolitik für gescheitert erklärt. Die Koalition sehe sich offensichtlich nicht zu umfassenden Zurückweisungen an den deutschen Staatsgrenzen in der Lage, sagte der CDU-Vorsitzende in Berlin. " Damit ist der Versuch gescheitert, einen gemeinsamen Weg zu gehen ", fügte er hinzu. Wie ist die Strategie der Union beim Thema Migration einzuschätzen? Ein Interview mit dem Düsseldorfer Politologen Prof. Stefan Marschall.

WDR: Herr Marschall, die Ampelparteien haben aktuell 415 Sitze im Bundestag, die Union lediglich 197. Dennoch "treiben" CDU / CSU die Regierungsparteien vor sich her, so eine derzeit gern gewählte Formulierung. Trifft das zu, kann man das so sagen?

Politikwissenschaftler Stefan Marschall