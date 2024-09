Linke sehen "Wettbewerb der Schäbigkeit"

Sorgt Faesers Entscheidung für "Kettenreaktion"?

Die Linke-Vorsitzende Janine Wissler bezeichnete die Vorschläge als " Wettbewerb der Schäbigkeit ". Union, SPD und FDP lieferten sich ein Wettrennen mit der AfD bei Maßnahmen zur Abschottung, sagte sie am Dienstag. Es drohe eine " Kettenreaktion " in Europa, wenn Deutschland seine Grenzen " dicht " mache. Dann würden " weitere Staaten folgen und so werden zehntausende Geflüchtete in Italien oder Griechenland stranden ", so Wissler.

Der Rat für Migration hält eine Zurückweisung von schutzsuchenden Personen für rechtswidrig. " Die aktuell diskutierte Politik , schutzsuchende Personen an den Grenzen Deutschlands zurückzuweisen, stellt einen gefährlichen Populismus in der migrationspolitischen Debatte dar ", hieß es in einer Stellungnahme am Dienstag.

Polizei skeptisch: "Das wird sportlich"