Schwerer Verkehrsunfall auf A40 bei Essen: vier junge Männer verletzt

Es war um kurz nach halb zwei als bei der Polizei der Notruf einging. Vier junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren waren in einem Kleinwagen verunglückt. In einer Kurve hinter der Abfahrt Gelsenkirchen-Süd in Richtung Bochum kam der Fahrer von der Straße ab und prallte mit dem Fahrzeug in eine Betonschutzwand. Der Wagen kam auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen.

Zwei Autos fahren in die Unfallstelle

Ein Mercedes rauschte in die Unfallstelle

Die vier Insassen stiegen aus und versuchten, die Unfallstelle abzusichern. In dem Moment kam ein Mercedes von hinten angerast und fuhr in den Kleinwagen. Ein 18-Jähriger wurde durch die Wucht des Aufpralls über die Fahrbahn geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Kurze Zeit später fuhr ein weiteres Fahrzeug in die Unfallstelle.

Ein anderer 18-Jähriger wurde schwer verletzt. Die beiden anderen Insassen erlitten leichte Verletzungen und einen Schock. Nach Angaben der Polizei schwebte der lebensgefährlich Verletzte auch am frühen Sonntagnachmittag noch in Lebensgefahr.

A40 stundenlang gesperrt

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, will die Polizei nun ermitteln. Bis Sonntagmittag war die Unfallstelle der Autobahn 40 zwischen Gelsenkirchen-Süd und Bochum Wattenscheid-West für die Sicherung von Spuren gesperrt. Die Unfallbeteiligten konnten wegen ihrer erletzungen und aufgrund eines Schocks bislang noch nicht vernommen werden.

