"Das wird jetzt vom Kopf und von der Challenge her das Verrückteste, was ich bisher gemacht habe", sagt Thorsten Keuser und bindet sich seine Schuhe zu. Dieser Knoten muss im Idealfall 24 Stunden lang halten. So lange will Keuser mit drei anderen Sportlerinnen und Sportlern in Vlotho am Stück laufen, und zwar auf dem Laufband. "Ich will Kilometer sammeln für die Sache, mal gucken, wie ich mit der Technik klarkomme, statt Waldboden!" Der 43-Jährige läuft eigentlich am liebsten lange Läufe draußen.

Jeder Kilometer bringt Geld

Dennis Volkmann hat die ungewöhnliche Spendenaktion für die Kinderklinik in Herford ins Leben gerufen. Die anderen Extremsportlerinnen und -sportler kennt er über die Ultralauf-Community und hat sie mit der Idee angesteckt. Vier laufen die ganze Zeit, auf einem fünften Laufband können sich spontan Mitglieder des Fitnessstudios in Vlotho mit einer Wild Card anschließen.

"Ich bin sehr nervös, habe schlecht geschlafen und bin froh, wenn wir starten können." Dennis Volkmann, Organisator der Spendenaktion

Dennis Volkmann weiß, wie dringend Kliniken Geld benötigen.

Auf die Idee ist Volkmann Zuhause auf dem Sofa gekommen. "Ich habe zu meiner Frau gesagt: Ich hab Bock auf eine 24-Stunden-Challenge" , erinnert sich Volkmann. Die Spendenaktion für die Kinderklinik in Herford hat er monatelang vorbereitet. Vor fast zehn Jahren sei er selbst wegen einer Depression in mehreren Kliniken gewesen und habe gemerkt, dass im Gesundheitssystem Geld fehlt. "Da habe ich miterlebt, wie die ausgestattet sind. Es fehlt an allen Ecken und Kanten, jeder Kilometer zählt."

Kurze Pausen für Toilette und Snacks

"Es wird richtig hart, vor allem, wenn es in die Nacht geht, wir pushen uns gegenseitig" , sagt Volkmann kurz vor dem Start. Mit einem Countdown beginnt der Mammutlauf, die fünf Laufbänder piepen und rollen an: "Keine Ahnung, was ich hier jetzt mache" , sagt Thorsten Keuser und lacht: "24-Stunden Zeit, schauen wir mal, wo das endet!" Seine Laufschuhe bewegen sich gleichmäßig übers Laufband.

Runter geht’s nur für kurze Pausen und um auf Toilette zu gehen. Schnell werden die Fotos aufgemacht, die erste Stunde ist geschafft und Dennis Volkmann ist optimistisch: "Ich liebe die Herausforderung, um den Kopf freizubekommen!" Runter vom Laufband geht’s erst am Sonntagmorgen um zehn Uhr – bis dahin werden in Vlotho möglichst viele Kilometer für den guten Zweck gesammelt.

Unsere Quellen:



WDR-Reporter vor Ort

Dennis Volkmann, Organisator des Spendenlaufs

Über dieses Thema berichten wir am 04.05.2025 auch im WDR-Fernsehen bei WDR-Aktuell um 12.45 Uhr.