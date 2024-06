Mieter in Alsdorf und Düren ohne Heizung und Warmwasser

Laut EWV-Sprecherin hat der Vermieter die Fernsteuerung der Anlage, die sich im Besitz des Energieversorgers befindet, gekappt. Er betreibe diese nun eigenmächtig im Handbetrieb.

Wohl Schulden bei Energieversorger

Will heißen: Der Betreiber für die Wohnungen in Düren nun Holzpallets gekauft. Damit will er die Wohnungen dort ab morgen beheizen. Seit Tagen müssen die Mieter in der Wohnanlage ohne warmes Wasser und Heizung auskommen.

Seit Tagen haben die Mieter auch in Alsdorf kein warmes Wasser.

Die Versorgung der Mieter einer weiteren Wohnanlage in Alsdorf dagegen bleibt vorerst wohl weiter unterbrochen. Der Grund: Der Betreiber der beiden Wohnanlagen am Alsdorfer Tierpark und an Gut Nazareth in Düren soll dem zuständigen Energieversorger mehrere hunderttausend Euro schulden.

Streit um den Energiemix

Im Kern geht es bei dem Streit um den Mix der gelieferten Energie. Der Vermieter der Wohnungen ist eine Gelsenkirchener Firma. Laut Vermieter wurde vereinbart, die Häuser überwiegend mit regenerativer Energie zu beheizen, zum Beispiel mit Holzpellets.

Doch daran hält sich der Energieversorger nicht, sagt der Vermieter. Die Energie- und Wärmeversorgung GmbH aus Stolberg weist die Vorwürfe zurück. So einen Vertrag habe es nie gegeben, so die Pressestelle.