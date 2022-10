Bochumerin erlebt Tragödie in Seoul: Wie kam es zu der Massenpanik?

Katastrophenforscher Voss: So konnte es zur Massenpanik kommen

Wie konnte es zu der Massenpanik in Seoul mit so vielen Toten kommen? Katastrophenforscher Prof. Dr. Michael Voss von der FU Berlin sagt:

"Das Muster solcher Unglücke ist immer sehr ähnlich." Prof. Dr. Michael Voss, Katastrophenforscher

Bei dem Unglück in Seoul sei es zu Dynamiken gekommen, die man auch bei anderen Ereignissen dieser Art habe beobachten können, beispielsweise der Loveparade in Duisburg, sagte Voss dem WDR .

Er spricht jedoch nicht von einer Massenpanik, weil Panik nicht die Ursache sei, sondern von einer Massenbewegung. Dabei strebten viele Menschen von verschiedenen Seiten auf ein Ziel zu.

Wie bei einem Flaschenhals, auf den alles zulaufe, wird der Raum immer begrenzter und so gebe es ein Mengen-Verteilungsproblem. "Wenn sie dann gedrängt und gedrückt werden, empfinden sie das als hilflos und es kommt zu panikartigen Reaktionen. "

Itaewon am Samstagabend - Aufnahme von Guilia M.

Ähnlich erlebt es Giulia. Bereits am frühen Abend, als sie die U-Bahn-Station im Ausgehviertel Itaewon verließ, war ihr unwohl, berichtet sie. "Schon in der U-Bahn-Station war es extrem voll, aber noch geordnet. Draußen war man dann Schulter an Schulter."

"Man hatte gar keine Kontrolle darüber, in welche Richtung man läuft" , so M. Der Weg von der U-Bahn-Station zur Bar, der sonst fünf Minuten dauere, habe diesmal viermal so lang gedauert, wenn nicht noch mehr.

Wie lässt sich so etwas verhindern?

Was lässt sich tun, damit es nicht zu einem solchen Ereignis kommt? " Entscheidend ist, dass der Flaschenhals verhindert wird ", sagt Prof. Voss. Sicherheitskonzepte müssten darauf hin nicht nur erarbeitet, sondern auch entsprechend konsequent umgesetzt werden.

Aus Seoul wird nun berichtet, dass es im Viertel Itaewon schon in früheren Jahren zu großen Halloween-Partys gekommen sei. Waren die Menschenmengen also absehbar? Sicherheitskräfte, die zum Beispiel den Zugang zu der engen Unglücks-Gasse beschränkt hätten, habe sie jedenfalls nicht gesehen, berichtet Giulia M.