Massenpanik in Seoul: WDR-Reporterin über die Nacht in Itaewon

Seit zwei Wochen bin ich in Korea, um meine Familie zu besuchen und die Hochzeit meiner Cousine zu feiern.

WDR-Reporterin Sun-Hie Kunert in Seoul

Das war, wie solche Zusammenkünfte oft sind, schön, aber ziemlich ermüdend. Ich lag schon im Bett, als auf meinem Handy eine Katastrophenmeldung ankam. Schon wieder eine Warnung? Es kamen schon einige. Darin wurde vor einem Erdbeben in einer Stadt südlich von Seoul gewarnt.

Die erste Meldung jetzt war kurz, sprach nur von einem Vorfall mit Verletzten in einer Menschenmenge in Itaewon, einem bekannten Stadtviertel von Seoul.

Dann kamen direkt genauere Informationen über den koreanischen Social-Media- und Kommunikationsriesen „Kakao“-Talk. Es ist von mehr als 100 Opfern die Rede – und davon, dass die Feuerwehr im Einsatz ist.

Erste Bilder zeigen dutzende bewegungslose Menschen

Kurz darauf kommen die ersten Videos über die Kakao-Talk-Chats. Sie zeigen Bilder, auf denen dutzende Menschen bewegungslos auf dem Boden nebeneinander liegen und ebenso viele Helfer, die versuchen sie wieder zu beleben. In der nächsten Nachricht bittet der Katastrophenschutz alle Menschen in Seoul, sich nach Hause zu begeben.

Der Ort der Katastrophe heißt Itaewon, ein Viertel von Seoul, in dem sich traditionell viele Ausländer aufhalten. Früher gingen dort vor allem amerikanische Soldaten aus, jetzt Menschen aus der ganzen Welt. Viele haben sich dort auch niedergelassen. Es ist sehr lebendig dort. Die Bars, Clubs und Partys gelten als berüchtigt.

Ein Party-Viertel unter Schock

Ich komme etwa drei Stunden nach Beginn der Katastrophe in der Gegend von Itaewon an. Auf dem Weg dorthin kommt mir ein nicht enden wollender Strom an Menschen in Kostümen entgegen. Die Prinzessinnen Cinderella und Belle laufen vor mir über die Kreuzung. Einige wirken müde und wollen nur irgendwie nach Hause kommen. Andere sind gut gelaunt und auch sehr betrunken. Gleichzeitig rollen immer mehr Einsatzkräfte an. Alle 50 Meter stehen Polizisten, die die Massen anleiten. Jetzt hört und sieht man immer mehr vorbei rauschende Sirenen von Krankenwagen.