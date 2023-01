Marder: Was neue Panzer für die Ukraine bedeuten

Offenbar teilen viele Bundeswehr-Soldaten diese Sorge. Nach Angaben des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben ist die Zahl der Kriegsdienstverweigerer in der Bundeswehr stark gestiegen. Im Jahr 2021 gab es demnach 201 Anträge, im Jahr 2022 schon 951.

Wie reagiert Russland auf die angekündigten Marder-Lieferungen?

Die russische Botschaft in Berlin hat mit scharfer Kritik auf die Entscheidung Deutschlands zur Lieferung von Schützenpanzern und eines Patriot-Luftabwehrsystems an die Ukraine reagiert.

"Entschieden verurteilen wir diesen Beschluss und betrachten ihn als einen weiteren Schritt hin zur Konflikteskalation in der Ukraine." Russische Botschaft in Berlin

Man betone erneut, dass die Lieferungen tödlicher und schwerer Waffen "die moralische Grenze darstellen, die die Bundesregierung hätte nicht überschreiten sollen" , schrieb die Auslandsvertretung am Donnerstag auf ihrer Internetseite.

Die Botschaft warf Deutschland und dem "kollektive(n) Westen" vor, kein Interesse daran zu haben, "eine friedliche Konfliktlösung zu suchen" . Die Entscheidung Berlins, schwere Waffen zu liefern, werde die deutsch-russischen Beziehungen gravierend beeinträchtigen.

Was sagt die Friedensbewegung?

Es ist ziemlich still geworden um die einst so starke Friedensbewegung in Deutschland. Einst betrachteten sich die Grünen als Vertreter des deutschen Pazifismus - spätestens seit dem russischen Überfall auf die Ukraine hat in großen Teilen der Partei ein Umdenken eingesetzt.

Joachim Schramm, Deutsche Friedensgesellschaft

Doch verschwunden ist die Friedensbewegung natürlich nicht - und sie hat klare Ansichten zu den neuen Waffenlieferungen: Selbst hohe Militärs seien mittlerweile davon überzeugt, dass der Ukraine-Krieg militärisch nicht zu gewinnen sei, sagte zum Beispiel Joachim Schramm von der Deutschen Friedensgesellschaft dem WDR am Freitag:

"Uns geht es um die humanitäre Sicht auf den Konflikt." Joachim Schramm, Deutsche Friedensgesellschaft

Jeder Tag des Krieges koste Menschenleben, sowohl von Soldaten als auch von unschuldigen Zivilisten, so Schramm. Wenn ohnehin abzusehen sei, dass der Krieg nur am Verhandlungstisch beendet werden könne, gebe es nur einen logischen Schluss: " Verhandlungslösung so früh wie möglich. "

Das Argument, dass angesichts der russischen Kriegsverbrechen mit Putin nicht verhandelt werden könne, lässt Schramm nicht gelten. In der Vergangenheit habe man immer wieder mit Regimen verhandelt, die " nicht sympathisch " waren.

Bleibt es jetzt dabei? Oder liefern wir bald auch Kampfpanzer?