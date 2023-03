Fuchsschwanz, Goldkette, Vokuhila: Erinnerungen an den Manta-Kult

32 Jahre ist es her, dass der Film "Manta, Manta" über die Kino-Leinwände flimmerte. Zu sehen war eine lustige Clique im Ruhrgebiet, für die das Auto das Wichtigste im Leben war. Vorneweg knatterte der Schauspieler Til Schweiger als Proll Bertie über den Asphalt, verliebt in Friseurin Uschi (Tina Ruland).

Am Donnerstag wird der Film nun nach mehr als 30 Jahren mit einem zweiten Teil fortgesetzt - erneut mit Schweiger und Ruland. Der Streifen ist anders, die Protagonisten deutlich gealtert, es geht mehr um Familie als um flotte Flitzer. Aber auf jeden Fall werden Erinnerungen an den Manta-Kult von damals wach. Manta-Kult? Was war das noch mal?