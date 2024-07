Alkoholverbot seit Mai

Bereits im Mai dieses Jahres ging die Regionalregierung der Balearen mit einem schärferen Gesetz gegen den Party-Tourismus am Ballermann vor. Seither darf an bestimmten Orten gar kein Alkohol mehr auf offener Straße oder auch am Strand getrunken werden, selbst wenn man alleine unterwegs ist. Schon zuvor waren Trinkgelage, also der Alkoholkonsum in der Gruppe, auf offener Straße verboten.

Immer wieder Exzesse von Touristen

Auch Gruppen aus NRW haben in der Vergangenheit für Negativ-Schlagzeilen gesorgt, etwa die Kegelbrüder aus Münster. Sie waren beschuldigt worden, einen Brand durch herabgeworfene Zigaretten ausgelöst zu haben. Einer Gruppe von Männern aus dem Märkischen Kreis war vorgeworfen worden, eine 18-Jährige in einem Hotel vergewaltigt zu haben.

Pauschale für Tagetouristen

Mallorca und die anderen Balearen-Inseln sind kein Einzelfall. Santorini, Barcelona, Venedig - immer mehr Touristen bestimmen dort das Straßenbild. Immer mehr Städte versuchen die Umweltbelastungen, die der Tourismus mit sich bringt, zu verringern. Auch in Barcelona denken die Behörden darüber nach, die Pauschale für Tagestouristen zu erhöhen.

Umgesetzt wurde dies in einer Testphase in diesem Jahr bereits in Venedig. Dort hatte die Stadt seit dem 25. April an jedem Wochenende fünf Euro Eintritt von Kurzurlaubern verlangt. Eigentlich sollte damit erreicht werden, dass weniger Touristen nach Venedig kommen. Doch die Einnahmen mehr von als zwei Millionen Euro bis zum Ende der Testphase im Juli zeigt: Der Versuch hat nicht viel gebracht.