Flughafen Düsseldorf: Ver.di ruft zum Lufthansa-Warnstreik auf

Lufthansa-Passagiere, die am Mittwoch vom Düsseldorfer Flughafen fliegen wollen, müssen sich auf Flugausfälle und erhebliche Verspätungen einstellen. Zusätzlich zu der sowieso schon angespannten Lage aufgrund von fehlendem Personal am Flughafen, wird bundesweit - und somit auch in Düsseldorf - bei der Airline Lufthansa gestreikt.

Die Lufthansa hat für die Streikzeit in Düsseldorf eigentlich neun Landungen und elf Abflüge geplant – die meisten davon nach München oder Zürich. Betroffene sollten sich vorsorglich schon mal nach Alternativen umsehen. Ob auch Eurowings-Flüge betroffen sind, ist aktuell noch unklar. Die Fluggesellschaft ist ein Tochterunternehmen der Lufthansa.

Etwa 20.000 Bodenbeschäftigte sollen am Mittwoch deutschlandweit an allen Lufthansa-Standorten streiken. Losgehen soll der Streik in den frühen Morgenstunden um 03:45 Uhr. Am Donnerstag um 06:00 Uhr soll das Personal die Arbeit wieder aufnehmen. Dass der Streik auch am Folgetag noch Auswirkungen haben wird, ist sehr wahrscheinlich.

Hintergrund des Streiks sind die stockenden Tarifverhandlungen. In der zweiten Verhandlungsrunde am 13. Juli habe die Lufthansa ein erstes Tarifangebot vorgelegt. Ver.di hatte es als unzureichend kritisiert und abgelehnt. Ver.di fordert für die Beschäftigten der Lufthansa und den Tochterunternehmen eine Lohnerhöhung von 9,5 Prozent oder mindestens 350 Euro mehr pro Monat.

Wir berichten über dieses Thema auch im WDR-Fernsehen bei WDR aktuell um 16 Uhr und in den Regionalnachrichten auf WDR 2.