Löwe in Berlin entlaufen: Polizei warnt Anwohner vor Raubtier

Die Polizei in Deutschlands Hauptstadt Berlin hat in der Nacht zum Donnerstag eine großangelegte Suchaktion nach einem entlaufenen Raubtier begonnen. Sie geht davon aus, dass sich das Tier - höchstwahrscheinlich eine Löwin - am südlichen Stadtrand aufhält.

Wildschwein erlegt

Die Bevölkerung sei gebeten worden, von Spaziergängen in den dortigen Wäldern abzusehen, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion West. Man habe von dem Wildtier durch Zeugen erfahren, hieß es weiter. Diese hätten Videos aufgenommen, die zeigten, wie die Raubkatze ein Wildschwein gejagt und erlegt habe.

Im Fokus der Suche steht allen voran die Stadt Kleinmachnow mit rund 20.000 Einwohnern. Einsatzkräfte hielten auch von Hubschraubern aus in Kleinmachnow und angrenzende Gemeinden Ausschau nach dem Tier.

In diesem Gebiet südlich von Berlin wird gesucht

Die Gemeinde Kleinmachnow teilte mit, dass die Kitas geöffnet seien, die Kinder dürften aber nicht raus in den Garten. Auch das Rathaus bleibe offen. Den Händlern am Markt sei empfohlen worden, keine Stände aufzubauen.

Herkunft unbekannt