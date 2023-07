Best of Sommerloch-Tiere: Von Kaiman Sammy bis zur Berliner "Löwin"

Vor fast 30 Jahren: Kaiman Sammy

Er ist die Mutter aller Sommerloch-Tiere - Kaiman Sammy. Im Sommer 1994 wollte sein Besitzer eigentlich nur eine Runde mit ihm an einem Dormagener Baggersee spazieren gehen. Das Tier nutzt die Gelegenheit, reißt sich von seiner Leine los und verschwindet.

Das Bad wird daraufhin gesperrt. Sein Besitzer geht zunächst noch selbst auf die Suche, dann hält seine Flucht Polizei Feuerwehr und Medien tagelang in Atem - Sammy schafft es in die Tagesthemen. Nach fünf Tagen findet ein Taucher Sammy unterkühlt im See. Der Brillenkaiman landet schließlich im Zoo.

Der Dackel-Fresser: Killer-Wels Kuno

Im Jahr 2001 schreckt die Geschichte von "Killer-Wels Kuno" aus Mönchengladbach viele Hundefreunde auf. Der riesige Fisch soll angeblich einen Dackelwelpen vom Ufer eines Weihers ins Wasser gezerrt und verschlungen haben.

Vielleicht Wels "Kuno" (2001)

Ob das tatsächlich so passiert ist, bleibt unklar. Dennoch geht die Story um die Welt. Viele Angler versuchen, den Wels zu schnappen. Vergeblich. Als zwei Jahre später ein 1,50 Meter großer Wels im See tot gefunden wird, wird der mutmaßliche Kuno ausgestopft und im Museum ausgestellt.

"Problembär" Bruno

Im Sommer 2006 ist es J11, über den alle sprechen - besser bekannt als Problembär Bruno. Zugewandert aus Österreich, streifte er durch die bayerischen Wälder. Als der Braunbär Schafe erbeuten will, kommt er Siedlungen zu nahe - und wird zum Abschuss freigegeben. Doch nachdem die bayerische Landesregierung Bruno zum Abschuss freigab, flogen ihm die Herzen zu. Selbst ansässige Bauern sahen in Bruno kein Problem.

Ausstellungsstück Problembär Bruno (2006)

Die Geschichte von Bruno ging um die Welt. Die New York Times titelte: " Herr Bruno is having a Picnic, but He's no Teddy Bär ." Seine Bezeichnung als "Problembär " durch den damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber wird zum geflügelten Wort. Tierschützer laufen Sturm. Vergebens. Und weil er eben kein harmloser Teddy Bär ist, spüren drei Jäger ihn auf und erschießen ihn. Sein Körper steht heute im Museum Mensch und Natur in München.

Verliebt: Schwan Petra

Verliebt: Trauerschwan Petra (2006)

Der Sommer 2006 wurde neben Problembär Bruno noch von einer anderen tierischen Geschichte geprägt. Diesmal eine Liebesgeschichte - eine ziemlich ungewöhnliche - zugegeben. Es geht um Petra, einen Schwan auf dem Münsteraner Aasee. Petra ist unsterblich verliebt - in ein Tretboot in Schwanenform. Die Romanze hält eineinhalb Jahre. Den Winter verbringt das Paar im städtischen Allwetterzoo, den Sommer auf dem Aasee. Über Petra werden Lieder und Bücher geschrieben, ein eigner Petra-Verein gründet sich. Und sogar im fernen China wird über Petra und ihren Tretbootschwan-Freund gesprochen.

Doch irgendwann gibt Petra ihrem Tretboot einen Laufpass. Und bekommt doch noch ihr Happy End: Vier Jahre nach ihrem Verschwinden vom Aasee taucht sie in einer Storchen-Betreuungsstation in Osnabrück auf - kurz vor ihr ist dort ein anderer Schwan eingezogen. Beide vergucken sich ineinander und sind von da an unzertrennlich.

Die Monokel-Kobra

Die Kobra in Herne (2019)

Im Sommer 2019 ist es eine Monokelkobra, die die Medien und zahlreiche Anwohner in Herne auf Trab hält. In einem Treppenhaus entdeckt eine Frau eine stattliche Giftschlange, eine Monokel-Kobra - und die große Show beginnt. Experten, Feuerwehrleute, städtische Mitarbeiter sind unterwegs bzw. vor den Kameras, um nach der Kobra und ihrem Besitzer zu suchen.

Fast eine Augustwoche lang versteckt sich die rund 1,60 Meter lange Kobra im Häuserblock. 30 Bewohner müssen ihre Wohnungen verlassen. Beim mutmaßlichen Besitzer werden 21 weitere Schlangen entdeckt. Die Kobra wird schließlich bei Mäharbeiten hinter dem Haus aufgeschreckt und wieder eingefangen.