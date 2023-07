Wer zahlt die Suche nach der vermeintlichen Löwin?

Wenn die Polizei grundlos zu einem Einsatzort gerufen wird, stellt sie das in Rechnung. Anhand dieser Gebühren, die zwischen 50 und 80 Euro pro Polizist betragen, lassen sich die Personalkosten des Einsatzes in Berlin hochrechnen. Allein das Personal kostet 200.000 Euro am Tag. Mindestens.

Hubschrauber: Kosten 3.500 Euro pro Stunde

Hinzu kommen Kosten für Einsatz-Fahrzeuge. Die Feuerwehr in Köln berechnet beispielsweise für einen Kranwagen 401 Euro pro Stunde, für einen normalen Feuerwehr-PKW immerhin noch 205 Euro. Zudem war über Stunden ein Hubschrauber mit Wärmebild-Kamera im Einsatz. Private Hubschrauber-Firmen berechnen für einen solchen Einsatz etwa 3.500 Euro pro Stunde.

Muss der Steuerzahler den Einsatz zahlen?

Die Frage ist allerdings: Muss der Besitzer die Kosten wirklich übernehmen? Es könne sich um einen Einsatz zur Gefahrenabwehr handeln, sagt eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums. In diesem Fall blieben Kosten für den Polizeieinsatz beim Steuerzahler hängen. Feuerwehr, Jäger, Veterinärmediziner und andere Personen, die bei der Suche im Einsatz sind, dürften allerdings eine Rechnung stellen.

Rechnung für Besitzer von Kaiman Sammy

Jörg Zars bekam vor fast 30 Jahren eine dicke Rechnung, nachdem sein Kaiman Sammy an einem Dormagener Baggersee ausgebüxt war und erst nach fünf Tagen von einem Sporttaucher gefunden wurde. Die Stadtwerke Neuss als Besitzerin des Baggersees stellten ihm 27.000 D-Mark (umgerechnet 13.400 Euro) in Rechnung. Die Feuerwehr berechnete ihm 1.600 D-Mark, die aber ein T-Shirt-Hersteller (der mit dem Krokodil) übernahm.

Versicherung für exotische Tiere