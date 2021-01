Längere Lockdown-Pläne: weniger Mobilität, weniger Kontakte

Frühjahr-Lockdown war schärfer

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig

" Wir hatten im Frühjahr eine wesentlich strengere Regel als jetzt ", sagte Schwesig. In der Tat ist die Regel im jetzigen Lockdown schwächer. Aktuell dürfen sich im öffentlichen Raum fünf Personen aus zwei Haushalten treffen - Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Im März und April durfte man entweder nur im eigenen Haushalt an die Öffentlichkeit - oder nur zu zweit.

Weniger Mobilität für weniger Kontakte

Die Politik will, dass Kontakte auf ein Minimum reduziert werden. Sie will aber nicht kontrollieren, ob sich jede und jeder in den eigenen vier Wänden daran hält. Wenn Appelle nicht richtig wirken, werden Vorgaben und Verbote nötig. Und jetzt trifft es die Mobilität.

Denn dass der Lockdown im Frühjahr das Infektionsgeschehen stärker gedrosselt hat als der aktuelle Lockdown, könnte auch daran liegen, dass die Menschen sich damals weniger bewegt hatten.

Mobilitätsmonitor: Bewegung ging im Frühjahr stärker zurück

Das verdeutlicht der Mobilitätsmonitor des Robert Koch-Instituts und der Berliner Humboldt-Universität, für den die Bewegungsdaten von Mobiltelefonen ausgewertet werden. So gab es in der Weihnachtswoche 25 Prozent weniger Bewegung als im Vorjahr. In der Woche bis zum 26. März war der Rückgang deutlich stärker: 40 Prozent.