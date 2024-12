Unfallopfer der Lkw-Chaosfahrt: "Das ist unser Auto!"

" Es war ein wunderschöner Tag gewesen" , erzählt der 63-Jährige dem WDR. Seine Frau und er hatten in der Nähe von Wehrl " die Oma " in der Reha besucht und waren gerade auf dem Rückweg nach Remscheid auf der A1 unterwegs. Plötzlich habe sich " im Bruchteil einer Sekunde " vor ihnen " eine schwarze Wand " aufgebaut. Es knallte. Und gleich noch mal. Sie hätten tot sein können. Aber hatten riesiges Glück.

Der Mann, der lieber anonym bleiben will, kontaktiert den WDR am Montag aus dem Krankenhaus über die WDR Aktuell App. Am Dienstag sollen seine Frau und er entlassen werden. Die Schmerzen seien groß, aber die Verletzungen gering, berichtet er.

Der Schock sitzt tief

Der Schock sitzt ihm noch tief in den Knochen. Aber er will trotzdem darüber sprechen, was die beiden erlebten, als sie am Samstag bei Hagen zu Unfallopfern der Chaosfahrt eines 30-jährigen polnischen Lkw-Fahrers wurden. Seine Stimme ist ruhig und gefasst. Nur manchmal, entschuldigt er sich, könne er doch nicht weitersprechen, weil die Emotionen hochkämen.