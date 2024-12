A1-Chaosfahrt: Warum wurde der Lkw nicht aufgehalten?

Speziell für den Hochgeschwindigkeitsverkehr auf Autobahnen sind Stop-Sticks dafür gedacht, die Reifen wie ein Nagelbrett zu durchlöchern. " Die Reifen verlieren dann langsam und kontrolliert Luft, sodass das Fahrzeug für den Flüchtenden steuerbar bleibt und sicher gestoppt werden kann ", erklärt Hella Christoph von der Polizei Bielefeld. Dabei müsse man jedoch immer sicher stellen, " dass das zu stoppende Fahrzeug nicht andere gefährdet, zum Beispiel wenn der Lkw die Mittelleitplanke durchbrechen oder in den Gegenverkehr geraten könnte ".

Sogenannte Stop-Sticks sollen die Fahrt kontrolliert verlangsamen.

Zudem müsse man sicher stellen, dass keine anderen Verkehrsteilnehmer über diese Stop-Sticks fahren, so Marcel Fiebig von der Polizei Düsseldorf. Allein 50 Fahrzeuge waren bei der Chaosfahrt konkret in Unfälle verwickelt worden, viele weitere seien gleichzeitig mit dem Unfall-Lkw unterwegs gewesen. " Was wäre denn passiert, wenn dann eine Mutter mit ihren zwei Kindern wegen so einem Nagelbrett die Kontrolle über ihr Fahrzeug verliert und erst dadurch einen Unfall hat? ", so Fiebig.