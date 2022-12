Medikamenten-Engpässe: Was Eltern beachten können

Gesundheitsminister Karl Lauterbach will die Medikamentenengpässe lösen, indem die Krankenkassen mehr zahlen. Bei knappen Kinder-Arzneimitteln sollen die Kassen dann 50 Prozent mehr zahlen, um Anreize zu schaffen, dass mehr bereitgestellt wird.

"Dass man in Deutschland nur schwer einen Fiebersaft für sein Kind bekommt, der im Ausland noch erhältlich ist, ist inakzeptabel." Karl Lauterbach, SPD

Bundesgesundheitsminister

Laut NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hilft dieser Vorschlag allerdings nur mittelfristig. Er fordert eine schnellere Lösung: Es solle ein sogenanner Versorgungsmangel festgestellt werden. Dann dürften auch Medikamente importiert werden, die nicht in deutscher Sprache gekennzeichnet sind.

Auch Nachbarländer haben Engpässe

Allerdings ist die Situation in den Nachbarländern wie Tschechien, Polen, Frankreich oder den Niederlanden vergleichbar schlecht, in ganz Europa gibt es Lieferengpässe. Aktuell bekommen die Apotheken zwar punktuell neue Lieferungen, aber meist in geringer Stückzahl, sodass die Produkte schnell vergriffen sind.

Die Apotheken können Fiebersäfte auch selbst herstellen, das ist allerdings sehr aufwendig und kostet mehr. Und auch bei Online-Apotheken sind Kinderarzneien wie Fiebersäfte oder niedrigdosierte Fieberzäpfchen oft schwer zu bekommen.

Bei erkrankten Kindern sollten Eltern jetzt einige Punkte beachten.